Sarıkaya: Babacan'ın partisindeki gecikmenin asıl konusu bina tadilatı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacak yeni partiyle ilgili olarak kulis bilgisi aktardı. Sarıkaya, "Gecikmenin asıl nedeni, bina düzenlenmesinden ve inşaatından kaynaklı. Dolayısıyla bina iç düzeninin bitiş tarihi, partinin kuruluşunun tarihini de belirleyecek" dedi.

Muharrem Sarıkaya, Habertürk'te 'Yeni partiye tadilat ve tüzük ötelemesi' başlığıyla yayımlanan yazısında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi'nin teşkilatının birçok ilde faaliyetlerine başladığını aktardı.

"AK Parti’den çıkacak ikinci parti çalışmasını yürüten Ali Babacan ise Davutoğlu’nun bu atak tutumu karşısında geri çekilip, aynı dalga üzerinde sörf yapmama kararı almıştı. Bundan dolayı işi ağırdan alırken, bu fırsattan yararlanarak program, tüzük ve yönetmelik konusunda daha detaylı çalışmaya koyulmuştu" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Aktarıldığına göre parti programı tamamlanmış, ancak tüzük ve yönetmelik tartışması devam ediyor.

Aslında parti kuruluşlarında tüzük için ‘en kolay olanı’ diye bakılır.

Çünkü tüzüğün yüzde 80- 85’i Siyasi Partiler Yasası’ndaki hükümlerden olduğu gibi kopyalanır; sadece ifade ediliş tarzı farklıdır…

Geri kalan yüzde 20- 15’lik bölümünü ise partilere tanınan haklar oluşturur.

Bunun içinde de en zor olan kadın, gençlik gibi kotalara ilişkin olanlardır.

Örneğin kadın kotası konusunda en çok tartışılan parti CHP’dir; çünkü yüzde 33 olarak belirlenen kota, Parti Meclisi dışında pek tutturulamaz.

En iyi örneği de yerel seçim döneminde yaşandı kadın aday bulmakta zorlandığı için kotayı dolduramadı.

AK Parti açısından da durum farklı değil; yüzde 30 kadın kotası koydu, kadın milletvekili ve belediye başkan adaylığında yüzde 17-18 civarında kaldı.

Daha önemlisi 33 ilin kadın milletvekili yok…

Dolayısıyla, program, tüzük veya yönetmelikte, partilere bırakılan konuların uygulama alanı bulduğu bir partiye rastlamak olası değil.

Ancak Ali Babacan ve arkadaşlarının konuyu önemsediği, kotalar ve partilere tanınan uygulama alanlarında daha etkili bir model geliştirmeye karar verdikleri belirtildi.

Bina da yetişmedi

Partinin gecikmesinin temel nedeni aslında sadece bu konular değil.

Yakında Babacan tarafından yapılacak bir açıklama ile de kamuoyuna duyurulması hedeflenen gecikmenin asıl konusu ise bina tadilatı…

Son dönem partilerin buluşma noktası haline gelen, İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nin genel merkezlerine de ev sahipliği yapan Ankara’nın Mustafa Kemal Mahallesi’nde tutulan binanın iç mimari çalışması bitmemiş…

Mobilyası ile tutulduğu belirtilen müstakil binanın önünde geniş bir park alanı da bulunuyor.

Ancak binanın bazı duvarlarının kaldırılıp toplantı alanları olarak genişletilmesine karar verilmiş.

Bazı yeni mobilyaya ihtiyaç duyulmuş.

Bu kapsamda gecikmenin asıl nedeni, bina düzenlenmesinden ve inşaatından kaynaklı…

Dolayısıyla bina iç düzeninin bitiş tarihi, partinin kuruluşunun tarihini de belirleyecek.

Partinin kuruluşunda çaba gösterenlerden biri dünkü sohbetimizde, sürenin şubatın ilk yarısını geçmeyeceğini belirtti.

Özetle daha önce açıklandığı gibi 20 Ocak’ta kuruluş söz konusu olmayacak; şubat beklenecek."