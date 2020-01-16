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    Zihinsel engelli kadına tecavüzden yargılanan 3 kişi beraat etti: 'Fiilin zorla gerçekleştiğine dair delil yok'

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    İstanbul Bağcılar'da 30 Eylül 2018 tarihinde yüzde 70 oranında zihinsel engelli Ayşe M.'ye cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanan Müslüm D., Gökhan Ö. ve Yasin C.'nin davasında karar çıktı. Mahkeme suçun unsurları oluşmadığından üç sanığın da beraatine karar verdi.

    Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuksuz yargılanan sanıklar Müslüm D. ve Gökhan Ö.'nün fiilin gerçekleştiği sırada mağdurun zeka geriliğini bildiklerine dair dosyada delil olmadığını, bu konuyla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alındığını ve sanıkların bu durumu bilmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

    Mütalaada mağdur Ayşe M. ile sanıklar Müslüm D. ve Gökhan Ö.'nün cinsel birliktelik fiilini zorla gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluşmadığını gerekçe gösterilerek, Müslüm D. ve Gökhan Ö.'nün beraatleri talep edildi. Savcı, sanık Yasin C. için de suçun unsurları oluşmadığını ifade ederek beraatini istedi. 

    'Konut Dokunulmazlığının İhlali' suçundan da yargılanan Müslüm D. ve Gökhan Ö. hakkında ise savcı, mağdurun rızasıyla içeri girdiklerini ve mağdurun zeka geriliğini bilmelerinin mümkün olmayacağını dile getirerek sanıkların bu suçtan da beraatini istedi. 

    'Mağdurun durumunu bilmiyordum'

    Müslüm D. son sözü sorulduğu sırada "Mağdurun durumunu bilmiyordum. Kendisini ilk kez o gün gördüm. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanıklar Gökhan Ö. ve Yasin C. de beraatlerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun unsurları oluşmadığından 3 sanığın da beraatine karar verdi. 

    Ne olmuştu?

    Bağcılar'da 30 Eylül 2018 tarihinde apartmanın 5. katında örtü silkeleyen zihinsel engelli 44 yaşındaki Ayşe M.'ye kapıyı açtırtıp cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Müslüm D. ve Gökhan Ö. tutuklandı. Olay günü arkadaşlarının peşinden giden ancak daireyi bulamayan Yasin C. serbest kaldı. Yapılan incelemelerde mağdurun iç çamaşırında Müslüm D. ve Gökhan Ö.'nün DNA profiline rastlandı.

    İki şüpheli hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla ve 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    İddianamede sanıkların arkadaşı olan Yasin C. hakkında da nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüsten 8 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca iddianamede Ayşe M.'nin yüzde 70 oranında orta derecede mental retardasyon rahatsızlığı bulunduğu ve IQ'sunun 43 olduğu kaydedildi.

    Etiketler:
    iddia, Beraat, Engelli, fiili durum, Tecavüz, Zihinsel engelli
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