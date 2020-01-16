Metrobüse kaçak binmek için canlarını hiçe sayıyorlar

İstanbul Esenyurt'ta bir metrobüs durağında dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, mendil satmak için evlerinden çıkan çocuklar seyir halindeki araçların arasına dalıp metrobüs durağına kaçak girdiler. Bu sırada hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan çocuklara ise sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.