Adalet Bakanı Gül: E-tebligatla binlerce ağaç kesilmekten kurtuldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda e-tebliğat kullanımıyla 220 milyon lira tasarruf edildiğini belirterek, “Uygulamayla 630 bin ton kağıt tasarrufu sağlanmış, binlerce ağaç da kesilmekten kurtulmuştur" dedi.

Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bir otelde düzenlenen 'Elektronik Tebligat Tanıtım Programı'na katıldı.

Elektronik tebligat sisteminin sonuçlarıyla ilgili toplantıda konuşan Gül uygulamanın 1 Ocak 2019’dan itibaren başlandığını belirterek, şunları söyledi:

'Fiziki tebligatın ücreti 10 lira, e-tebligatın ücreti 5.5 lira'

'İnşallah kurtarılan ağaç sayısı yüz binleri bulacak''

“Elektronik tebligat uygulamasının 2020 yılında yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. E-tebligat, klasik tebligata göre çok büyük zaman ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Fiziki tebligatın ücreti 10 lira, e-tebligatın ücreti 5.5 lira olduğu için de böylece 220 milyon lira hem vatandaşın hem de devletin cebinde kalmıştır. Uygulamayla 630 bin ton kağıt tasarrufu sağlanmış, binlerce ağaç da kesilmekten kurtulmuştur.”

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu olan 1 milyon 200 bin hesabın, sahipleri tarafından aktif hale getirilmeyi beklediğini anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da, “Geride bıraktığımız yıl içinde 19 milyon tebligat sistem üzerinden ilgililere ulaştırılmıştı. Böylece 8 bin ağaç kesilmekten kurtulmuş oldu. İnşallah kurtarılan ağaç sayısı yüz binleri bulacak” dedi.

Konuşmanın ardından bakanlar Gül ile Turhan, e-tebligat için yazılı başvuru yaptı.