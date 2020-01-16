YHT'de Business Class indirimleri kaldırıldı

TCDD Taşımacılık, genelde iş insanlarının tercih ettiği 'business class' vagonlarda öğretmen, öğrenci, engelli ve TCDD çalışanı tüm gruplara yönelik indirimleri kaldırdı. Yolcular bu vagonlarda artık tam bilet bedeli ödeyerek seyahat edebilecek.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, TCDD’den, 'business class' vagonlarda, gerek bilet fiyatları, gerekse de servis kalitesi konusunda peş peşe adımlar geliyor.

TCDD, yeni yılla birlikte business class vagonlarda, YHT’lerin hizmete sunulduğu günden bu yana süregelen indirimlere son verdi.

3 Ocak itibarıyla kaldırılacak olan indirimler şu şekilde:

Gençler (13-26 yaşları arası) yüzde 15,

Öğretmenler yüzde 15,

En az 12 kişilik grup yolcular yüzde 15,

60-64 yaş arası yolcular yüzde 15,

Yerli ve yabancı basın kartı sahipleri yüzde 15,

TCDD personeli yüzde 20,

Çocuklar (7-12 yaş arası) yüzde 50,

65 yaş ve üzerindeki yolcular yüzde 50.

Engellilere yönelik indirimler

YHT ile Ankara-İstanbul arası business class vagonlarda indirimlerin kaldırılması sonrasında yemekli-yemeksiz bilet fiyatları ise şöyle:

Anadolu yakası: Bir kişi yemeksiz 125, yemekli 155 TL

Avrupa yakası: Bir kişi yemeksiz 140.50 TL, yemekli 170.50 TL.

Sadece gidiş dönüşte indirim

TCDD kaynakları, business class vagonlarda sadece gidiş-dönüş bilet satın alınması durumunda yüzde 15 indirim yapıldığını, tüm kesimlerin business class'ta tam bilet bedeli ödeyerek seyahat edebileceğini söyledi.

Kaynaklar, diğer vagonlarda var olan indirimlerin ise devam ettiğini kaydetti.

Hizmet kalitesi artırılacak

TCDD'nin ayrıca business class vagonlarda sunulan hizmet kalitesini de artırmayı hedeflediği öğrenildi. Bu kapsamda, yolculara plastik yerine çelik çatal-bıçak verilecek. Servisler, tepside porselen tabak içinde yapılacak. İhale hazırlıkları sürüyor. Bu düzenleme sonrasında ise business class bilet fiyatlarının da belli bir oranda artması bekleniyor.