Sabiha Gökçen Havalimanı'na ek sefer izni yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ek sefer için izin verilmeyeceğini bir yazı ile hava yollarına bildirdi. Kararın gerekçesi olarak kapasite yetersizliği ve trafik yoğunluğu gösterildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesini gerekçe göstererek bu alana ilave uçuş izni verilmeyeceğini açıkladı.

Halen devam eden bakım faaliyetleri ve trafik yoğunluğu nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yerli/yabancı, tarifeli/tarifesiz, dönemsel/münferit uçuş izinlerinin üzerine ilave frekans/yeni hat uçuş izin başvuruları

Genel Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilemeyecektir — Sivil Havacılık GM (@SHGM) January 16, 2020

​Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halen devam eden bakım faaliyetleri ve trafik yoğunluğu nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yerli/yabancı, tarifeli/tarifesiz, dönemsel/münferit uçuş izinlerinin üzerine ilave frekans/yeni hat uçuş izin başvuruları Genel Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilemeyecektir" ifadesini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasite yetersizliği nedeniyle yaşanan sıkıntıların önüne geçmek üzere kapasitenin etkin kullanımı için ilgili kural ve esaslar belirlenerek 3 Ekim 2019 tarihli yazı ile havayolu işletmelerine bildirilmişti.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen’den yaptığı iç hat uçuşlarını 29 Mart itibariyla Ankara dışında askıya almıştı. Kurum aynı zamanda Sabiha Gökçen’den yaptığı dış hat uçuşlarını da Anadolujet’e devretmiş, böylece neredeyse Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan çıkmıştı.

Uçuşlarını Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştiren Pegasus da borsaya yaptığı açıklamada 2020 yılında 210-250 milyon euro arasında net kâr beklediğini açıklamıştı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı Malaysia Airports Holdings Berhad işletiyor.