Wikipedia: Tekrar hoş geldin Türkiye

2 yılı aşkın süredir Türkiye'den erişime kapalı olan internet ansiklopedisi Wikipedia, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrası yasağın kalkmasına ilişkin bir mesaj yayımladı.

Wikipedia'nın sosyal medya hesaplarından, Türkiye'de yasağın kalmasına ilişkin mesaj yayımlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Wikipedia'nın doğum gününde aldığımız en iyi hediye? Türkiye'de engelin kaldırılması! Geçtiğimiz günlerde ülkenin en üst mahkemesinin engeli anayasaya aykırı bulmasının ardından engel kaldırıldı. Türkiye'den kullanıcıların dünyadaki en büyük küresel diyalogda ülkelerinin kültürel ve tarihi hakkında yeniden katkıda bulunabilmesini kutluyoruz! #TekrarHoşGeldinTürkiye"

2 buçuk yıldır Türkiye'den erişimi yasak olan internet ansiklopedisi, dün yeniden erişime açılmıştı.