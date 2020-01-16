Wikipedia: Tekrar hoş geldin Türkiye

Wikipedia'nın sosyal medya hesaplarından, Türkiye'de yasağın kalmasına ilişkin mesaj yayımlandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Wikipedia'nın doğum gününde aldığımız en iyi hediye? Türkiye'de engelin kaldırılması! Geçtiğimiz günlerde ülkenin en üst mahkemesinin engeli anayasaya aykırı bulmasının ardından engel kaldırıldı. Türkiye'den kullanıcıların dünyadaki en büyük küresel diyalogda ülkelerinin kültürel ve tarihi hakkında yeniden katkıda bulunabilmesini kutluyoruz! #TekrarHoşGeldinTürkiye"
2 buçuk yıldır Türkiye'den erişimi yasak olan internet ansiklopedisi, dün yeniden erişime açılmıştı.
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Wikipedia has been unblocked in Turkey! // Türkiye'deki Wikipedia engeli kaldırıldı! 🇹🇷 . The best present we got for Wikipedia's birthday was being unblocked in Turkey. This action followed a recent ruling from the country's top court that the block was unconstitutional. We celebrate that the people of Turkey can once again participate in the largest global conversation about the culture and history of their country on Wikipedia. #WelcomeBackTurkey! . Wikipedia'nın doğum gününde aldığımız en iyi hediye? Türkiye'de engelin kaldırılması! Geçtiğimiz günlerde ülkenin en üst mahkemesinin engeli anayasaya aykırı bulmasının ardından engel kaldırıldı. Türkiye'den kullanıcıların dünyadaki en büyük küresel diyalogda ülkelerinin kültürel ve tarihi hakkında yeniden katkıda bulunabilmesini kutluyoruz! #TekrarHoşGeldinTürkiye
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