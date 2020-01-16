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20:18 16 Ocak 2020
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    Berna Laçin

    İstinaf Mahkemesi Berna Laçin'in beraat kararını onadı

    © Fotoğraf : Instagram
    Türkiye
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    İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin, attığı bir tweet nedeniyle yargılanan oyuncu Berna Laçin'e verdiği beraat kararını onadı.

    İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan yargılanan Laçin hakkında beraat kararı vermiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı. 

    Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerine ilişkin tartışmalar sırasında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Laçin hakkında, 'Halkın bir kesininin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 

    Davaya bakan İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Şubat 2019 tarihli karar duruşmasında suçun unsurları bulunmadığı gerekçesi ile Laçin'in beraatine karar vermişti. 

    7 Mart 2019 tarihinde karara itiraz eden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak kararın bozulmasını ve Laçin'in cezalandırılmasını talep etmişti.  

    Kararın bozulması için İstinaf Mahkemesi'ne başvurduğunu yazılı bir açıklama ile duyuran Başsavcılık, 'Sanığın büyük tepki alan ifadelerinin halkın dini değerlerini aşağılayıcı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelik taşıdığını' öne sürerek beraat kararının kaldırılmasını ve sanığın cezalandırılmasını istemişti.

    Başsavcılığın başvurusu reddedildi

    Davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, dosya üzerinden oybirliği ile aldığı kararda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebinin yerinde görmedi.

    Daire, başsavcılığın yerel mahkemenin kararının kaldırılması için yaptığı istinaf başvurusunu esastan reddetti. Kararda, istinaf başvurusunda bulunan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kararı Yargıtay nezdinde temyiz etme hakkının bulunduğu belirtildi. 

    Ne olmuştu?

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Laçin'in  çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerinin tartışıldığı dönemde sosyal medya hesabında 3 Temmuz 2018'de idam cezasına ilişkin paylaşımda bulunduğu, bu paylaşımın muhtelif sosyal medya hesaplarında yoğun tepkilere neden olduğu, bunun üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

    Şüphelinin soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, paylaşımda adı geçen Medine şehrinin İslam peygamberinin kabrinin bulunduğu, dolayısıyla Müslümanlar için kutsal değeri bulunan bu şehrin tecavüz rekoruna sahip olduğuna dair şüpheli tarafından dile getirilen iddianın nesnel bir veriye dayanmadığı belirtiliyor. 

    İddianamede şüphelinin "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. 

    İddinamenin gönderildiği İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Şubat 2019 tarihinde Laçin'in beraatine karar vermiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu kararı istinaf mahkemesine taşımıştı. 

    Laçin, Twitter'da paylaştığı mesajda şunları yazmıştı: "İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!"

    Etiketler:
    Beraat, istinaf mahkemesi, Tweet, Medine, Berna Laçin
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