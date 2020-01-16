Tuncay Özilhan: Stratejik planlarımız eksik, yüzde 5 büyüme zor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın belirlediği hedeflere göre 2020'de yüzde 5 büyüme, cari işlemler dengesinin yüzde 1.2 açık vermesi, yıl sonunda enflasyonun yüzde 8.5 düzeyine gerilemesi bekleniyor.

Sözcü’den Taylan Büyükşahin’in haberine göre farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) da yer alan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özilhan, ekonomide yüksek büyüme için inşaata giden paranın üretime aktarılmasını önerdi.

Sektör sektör stratejik planlarının hazırlanması gerektiğini ifade eden Özilhan şöyle konuştu:

“Stratejik planlarımız eksik. Bunlara ağırlık verilmeli. Doğru düzgün üretime yönelik planlamalarla istikrarlı bir Türkiye’ye geçilebilir. Yabancı yatırımcı için hukuk ve adalet sistemi önemli. Yerli ve yabancı yatırımcı için güvenilir ve öngörülebilir bir ortam oluşmalı. Yatırım için de talep olmalı. Talep olursa iş büyütülür, yatırım yapılır. Bu yıl için çok ümitliyiz. Üretim, ihracatla büyüteceğiz ülkeyi. İnşaata giden parayı üretime vermeliyiz. Turizm de iyi olacak diye ümit ediyoruz. Devlet ve özel sektör sivil toplum kuruluşlarının beraber oluşturacağı projelerle önümüzdeki dönemin sektör sektör stratejik planlarının hazırlanması gerekir. Tarım ve üretim de dahil. Basamakları teker teker çıkacak noktaya gelir Türkiye.”

'Otomotiv yan sanayi teknolojik değişime ayak uydurmalı'

Dünya otomotiv sektöründe hızlı bir dönüşüm yaşandığını ve Türkiye'nin de bu dönüşümden en çok etkilenenlerden birisi olacağını vurgulayan Özilhan, özellikle otomotiv yan sanayiinin teknolojik değişime ayak uydurması gerektiğine dikkat çekti. Özilhan, elektrikli ve otonom araçlardaki gelişimin sektörün geleceğini belirleyeceğinin altını çizerek "Pek çok yan sanayi bu tempoda devam ederse 5 yıl sonra olmayacak. Elektrikli otonom araçlara geçişe ayak uydurmaları lazım" dedi.