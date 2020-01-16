Bakanlık'tan Arkeolog Merve'nin ölümüne ilişkin soruşturma

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Kaçmış'ın 13 Ocak'ta Diyarbakır'da hayatına son vermesine ilişkin soruşturma talimatı verdiği belirtildi.

Bunun üzerine, olayla ilgili bazı personellerin görevden uzaklaştırıldığı vurgulanan açıklamada, "Konu, Bakanlığımız birimleri tarafından tüm detaylarıyla takip edilmektedir. Merhum Merve Kaçmış'a bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 33 yaşındaki arkeolog Merve Kaçmış, ağabeyinin oturduğu apartmanın 8. katından atlayarak intihar etmişti. Kaçmış’ın görev yaptığı Gaziantep'te, kayıp tarihi eserleri zimmetine alması konusunda mobbinge maruz kaldığı için psikolojisinin bozulduğu ve bu yüzden intihar ettiği iddia ediliyor.