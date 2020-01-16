BM: AA çalışanları serbest bırakılmalı

BM'den AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasına tepki geldi. Açıklamada "AA çalışanlarının gözaltına alınması endişe verici, serbest bırakılmalılar" ifadeleri kullanıldı.

Mısır polisi, 14 Ocak Salı günü Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.

AA'nın 4 çalışanının gözaltına alınması, başta ABD Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği olmak üzere, Gazetecileri Koruma Komitesi ve Uluslararası Gazetecilik Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlar tarafından kınanmıştı.