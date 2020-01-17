Yaşıtları karne almaya hazırlanıyor: Kırklareli'de küçük çocuk, simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynadı

Milyonlarca öğrenci karne almaya hazırlanırken Kırklareli'de başında simit tablası bulunan küçük bir çocuğun, bir telefon bayindeki teşhir ürünü telefonla oyun oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir telefon bayiinde çekilen görüntülerde simitçi bir çocuğun birkaç dakikalığına da olsa yaşıtları gibi oyun oynadığı anlar kayıt altına alındı. Bayiye giren ve kafasında simit tablası bulunan çocuk, bir yandan simitleri düşürmemeye çalışırken bir yandan da bayideki teşhir ürünü telefonlardan birinde oyun oynamaya çalıştı.

Kendisini kaptıran çocuk, bir anda kendisini çeken kişiyi fark edince koşar adımlarla dükkandan uzaklaştı.

Yaşıtları karne almaya hazırlanıyor:

- Kırklareli'de küçük çocuk, kafasında simit tablasıyla bayiye girdi.

- Simitleri düşürmemeye çalışırken bayideki teşhir ürünü telefonlardan birinde oyun oynamaya çalıştıhttps://t.co/uYC8r9WLve pic.twitter.com/p3UXFCUWc7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 17, 2020

​Milyonlarca öğrenci karne almaya hazırlanırken sokaklarda simit satmak zorunda olduğu için okuyamayan ve çocukluğunu yaşayamayan simitçi çocuğun bu görüntüleri yürek burktu.