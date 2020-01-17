Kayıt
10:00 17 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Ömer Koç

    Ömer Koç'un evinden 500 yıllık İznik çinisi maşrapa çalındı

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 05
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103376/18/1033761805.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001171041090703-omer-kocun-evinden-500-yillik-iznik-cinisi-masrapa-calindi/

    Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un evinden 500 yıllık İznik çinisi maşrapa çalındı. Kıymet Takdir Komisyonu esere 5 bin lira değer biçti. Bu bedel Ömer M. Koç’tan tahsil edildi. Eserin çalındığı bilgisi de koleksiyonerler ve antikacılara uyarı olması için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinden duyuruldu.

    Dünyanın sayılı koleksiyonerlerinden biri olan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un evinden 500 yıllık İznik çinisi maşrapa çalındı. Koç, uzun süredir İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin kayıtlı koleksiyoneri. Elindeki pek çok eser de koleksiyoner defterine kayıtlı. Bu eserler çalındığı, kaybolduğu ya da kırıldığında durumu gerekçesiyle birlikte bağlı olduğu müzeye bildirmek zorunda. Ayrıca koleksiyon her yıl müze uzmanlarınca da denetleniyor.

    Hürriyet'te yer alan habere göre 23 Temmuz 2019 tarihinde Ömer Koç, koleksiyonuna kayıtlı, Osmanlı dönemine ait (1495 - 1525) İznik yapımı çininin evinde yaşanan bir hırsızlık olayı sonucu çalındığını polis tutanağı ile birlikte İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne bildirdi. Müze uzmanları bu durumu tutanak altına alarak, 3 kişiden oluşan ‘Kıymet Takdir Komisyonu’ kurdu. İhtisas elemanlarından oluşan komisyon esere 5 bin lira değer biçti ve bu bedeli Ömer M. Koç’tan tahsil etti. Eserin neden bu kadar ucuz olduğu sorusuna ise bakanlık yetkilileri “Biz eserlere antikacı gözüyle bakmayız, müzayededeki gibi bir değer atfetmeyiz, onun ne kadar eşsiz olduğuna, müzelerimizde bu eserden var olup olmadığına bakarız” karşılığını veriyorlar.

    Antikacılar uyarıldı

    İstanbul Arkeoloji Müzesi bu durumu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bildirdi. Genel müdürlük koleksiyonerler ve müzayede evlerinin dikkatini çekmek için eserin çalıntı olduğunu, fotoğrafı ve bilgileri ile birlikte resmi internet sitesinden duyurdu. Duyuruda “İstanbul Arkeoloji Müzesi Ömer Koç koleksiyonuna ait 293 envanter kayıtlı Osmanlı Dönemi İznik yapımı 1495 - 1525 yıllarına ait 21 cm. yüksekliğindeki maşrapa İstanbul ili Üsküdar ilçesinden 23 Temmuz 2019 günü kaybolmuştur” denildi. Duyuruda ayrıca eserin tanımı da şöyle yapıldı:

    “Mavi - beyaz İznik seramiklerindendir. Şeffaf sıraltı, boyun bölümünde iki sıra sülüs yazı, gövdede ise zencerek bordürleri ile sınırlandırılmış yüzey bitkisel kompozisyonlarla bezenmiştir.”

    Etiketler:
    koleksiyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, çalıntı, Hırsız, Tarihi eser, Koç Holding, Ömer Koç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ergun, bağlı bulunduğu Akseki ilçesinden, Manavgat ilçesine daha yakın olan Taşlıca Mahallesi'ne kar yağmadığı için köpeğini ilk defa kar görsün diye yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisine getirdi.
    Sibirya kurdu ‘Fıstık’ın ilk kar sevinci
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet