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10:00 17 Ocak 2020
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    Arkeolog Merve'nin intihar mektubundan: Ben yapmadım, masumum, her yerde kameralar var, izleyince göreceksiniz

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    Türkiye
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    Zeugma Müzesi’nde görevli arkeolog Merve Kaçmış’ın intihar mektubunda, "Ben yapmadım, masumum. Her yerde kameralar var izleyince göreceksiniz" ifadesinin yer aldığı ortaya çıktı.

    Gaziantep Zeugma Müzesi’nde görevli olan bir arkeolog 2018’de açığa alındı. İtiraz üzerine 2019’de görevine geri döndü. Ancak geri dönen arkeolog, İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne tayin edildi. Tayini çıktığı için üzerine zimmetli olan 9 bin eserin başka bir memura devredilmesi gerekiyordu. Bu 9 bin eserden 100’ünün müze kayıt numarası bulunmuyordu. Müze yönetimi aynı müzede görevli arkeolog Merve Kaçmış’tan, eserleri en kısa sürede kendi zimmetine almasını istedi.

    'Karşılaştır'

    Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre Kaçmış da kayıt numarası olmayan eserleri müze kayıt defterinde yer alan eserle karşılaştırdıktan sonra devralacağını söyledi. Ancak iddiaya göre müze yönetimi numarasız 100 eserin karşılaştırılması yapılmadan zimmet edilmesi için Merve Kaçmış’a baskı uyguladı. Buna göre Kaçmış, kendisine uygulanan mobbinge dayanamayıp Diyarbakır’da yaşadığı apartmanın sekizinci katından atlayıp intihar etti.

    Bulanık bir yazı

    İntihar olayı sonrası ailenin vekaletini alan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi dün savcılık soruşturmasına vekaletini sundu. Soruşturma dosyasında yer alan evrakların bir örneğini aldıklarını söyleyen ailenin avukatı Aslı Pasinli, Merve Kaçmış tarafından intihardan önce yazılan ve soruşturma dosyasına giren bir not olduğunu belirtti.

    Pasinli, “Merve’nin intihardan önce bırakmış olduğu notu dosya içinden gördük. Fakat yazı oldukça bulanıktı. Ama notta işyerine bir atıf olduğu açık ifadelerden belli. İlk cümlesi ‘Ben yapmadım, masumum. Her yerde kameralar var, izleyince göreceksiniz’ diye başlayan ve işyerinde yaşanan olaya ilişkin 4-5 cümlelik bir not. Devam eden cümleler okunamıyordu. Yazının çözümlenmesini de talep edeceğiz” dedi.

    Psikolojik otopsi

    Merve’nin uzun süreli bir mobbing sonucu intihara sevkedilip edilmediği yönünde soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunacaklarını söyleyen Pasinli şöyle devam etti:

    “Bakanlığa bu konuya ilişkin idari bir soruşturma başlatılmasını Merve’nin bıraktığı intihar notuna da işaret ederek başvuruda bulunacağız. Psikolojik otopsi talebinde bulunacağız. Psikolojik otopsi kişiyi intihara sevk eden sürecin ayrıntılı bir şekilde incelenmesidir. Ve bu dosyanın aydınlatılması için işyerinde kaybolduğu söylenen 150-200 tarihi esere ilişkin Merve’nin çalışma arkadaşlarının da bilgisine başvurulmasını isteyeceğiz.”

    'Kardeşime baskı yapıldı'

    Hürriyet’e konuşan ağabey Ozan Kaçmış, şunları söyledi:

    “Kardeşim 2.5 yıldır Zeugma Müzesi’nde sözleşmeli arkeolog olarak çalışıyordu. Anlattığı kadarıyla daha önce Zeugma’da bir memurun üzerinde zimmetli olan bazı eserler varmış. Bu memur başka bir kuruma geçeceği için müze yönetimi memura zimmetli olan eserleri kardeşimin zimmetine geçirilmesi için 6-7 ay önce çalışma başlatmış. Ancak numarasız veya kayıt dışı olan eserler var. Bunların kardeşimin zimmetine geçirilmesi isteniyor. Kardeşim de, ‘Ben hangi eserleri gördüysem, hangi eserleri saydıysam onların zimmetini alırım’ demiş.

    Bunun üzerine kardeşime uygulanan baskı artmış. En son kardeşimle konuştuğumda morali çok bozuktu. Müze yönetiminin kendisine ‘Bu iş bitirilsin’ diye bir yazı gönderdiğini, ancak zimmet işini bitiremediklerini söyledi. Pazartesi sabahı kardeşim ekmek almak üzere evden ayrıldı. Gelmeyince kendisini aramak için dışarı çıktım. Binanın önünde cansız bedeniyle karşılaştım. Polis evde inceleme yaptı. Polis evde kardeşimin ölümüyle ilgili bir not bulmuş. Biz not görmedik. İçeriğini bilmiyoruz. Ancak notun kardeşimin intiharını aydınlatacağını düşünüyoruz.

     

    Etiketler:
    Zeugma mozaikleri, Zeugma, Gaziantep, baskı, Mobbing, Kamera, masumiyet, Mektup, intihar, Merve Kaçmış
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