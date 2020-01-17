Vekillere özel ajanda: 3/4'ü su dolu kupayla birlikte mikrodalga fırına konursa içeriği 80 saniyede siliniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine 'akıllı' uygulamalar içeren özel bir ajanda hediye etti. Söz konusu hediyenin, casusluk filmlerinde yer alan nesnelere benzediği belirtildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un Meclis'in açılışının 100. yılı nedeniyle tüm milletvekillerine gönderdiği ajanda ilgi uyandırdı.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre akıllı ajandanın en önemli özelliği gerektiğinde içeriğinin toptan yok edilebilmesi. Ajandaya özel kalemle alınan notlar, mikrodalga fırında silinebiliyor.

Dörtte üçü su dolu kahve kupasıyla birlikte mikrodalga fırına konulan not defterinin içeriği 80 saniyede siliniyor. Özel hediyeyi inceleyen milletvekilleri arasında beğenen de var, kullanımla ilgili kuşkuya düşen de var. Bazı milletvekilleri, “Sanki casusların kullandığı araçlardan esinlenilmiş gibi. O kadar rahat kullanamayabiliriz” görüşünde.