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11:32 17 Ocak 2020
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    Faytoncular Odası Başkanı Ünal: Faytoncular İBB'de işe alınacak

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    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Adalar'daki tescilli fayton plakalarının İBB tarafından satın alınmasını onayladı. Kararın ardından konuşan Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal "Her plaka sahibinin ailesinden birini ya da kendisini işe alacaklar. Ana karada özellikle İSPARK'ta işe alınacaklarını söylediler" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Adalar'daki tescilli fayton plakalarının İBB tarafından satın alınmasını onayladı. Adalardaki ulaşım hizmetinin UKOME tarafından belirlenecek sayıda elektrikli araçla yapılması kararlaştırıldı. İBB faytonculara ise, Adalarda bulunan 277 tescilli fayton plakasının her biri için 300 bin lira, at başına ise 4 bin lira ödeyerek faytonları satın alma işlemini gerçekleştirecek. Atlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın doğal yaşam alanlarına bırakılacak. 

    Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sonuç bizim açımızdan çok iç açıcı değil. Ama en nihayetinde İBB'nin oy birliği ile aldığı bir karar. İki siyasi partinin ortaklaşa aldığı bir karar. Buna da saygı duymak durumundayız" dedi.

    Ünal şöyle devam etti:

    "Tabii birkaç kere toplantı yaptık İBB ile ama fiyat belirleme bizim bilgimiz dışında gerçekleşmişti. Bizim esas talebimiz, yeniden iç ulaşımı elektrikli araçlar ile bizim yapmamızdı ama İBB kendimiz yapacağız diye karar vermişti. Biz pazartesi günü meclise gelecek komisyonda öğrendik rakam belirlendiğini. Ama bugün hem AK Parti grubu ile hem CHP grubu ile hem de sayın genel sekreter ile yaptığımız toplantı sonucunda, bir miktar artırıldı fiyatlar. İlk başta 250 bin lira olarak belirlenmişti, ama bugünkü yaptığımız temaslar sonucunda, her iki gruba da teşekkür ediyorum, bizi dikkate aldılar ve dinlediler, 300 bin liraya çıkarttılar. At başı da 4 bin lira faytonculara ödenecek."

    Her faytoncu ailesinden bir kişi İBB'de işe alınacak

    Ünal, "Ayrıca her plaka sahibinin ailesinden birini ya da kendisini işe alacaklar. Ana karada özellikle İSPARK'ta işe alınacaklarını söylediler bize. Zaten meclis kararında da var. 3 madde var meclis kararında faytonların fiyatı, atların fiyatı bir de işe alınacaklar konusunda üç karar var" diye konuştu.

    'Elektrikli araçlar ile ulaşımı biz yapmak istedik ancak İBB reddetti'

    Ünal, şöyle devam etti:

    "İBB ne istiyorsunuz diye soruyordu ama biz hiç miktar telaffuz etmedik. Biz sürekli ulaşımın yeniden bize verilmesi noktasında ısrarcı olmuştuk çünkü insanların hayatını devam ettirebilmesi için sürekli bir akara ihtiyacı vardı. O nedenle bizim talebimiz ulaşımı yine bizim sağlamamız üzerineydi ama İBB, biz ailenin gelirini kapatmayacağız dedi. O nedenle her aileden bir kişiyi işe alacağız noktasında ısrarcıydı.  En nihayetinde mecliste alınan karar da öyle çıktı. Bizim elektrikli faytonlar ile ya da elektrikli golf araçları ile ve şimdi İBB'nin tasarladığı araçlar ile yeniden ulaşımı biz yapalım noktasında bir önerimiz vardı ama İBB maalesef bunu kabul etmedi."

    'Atlarını vermek istemeyenler bakmaya devam edebilecek'

    Ünal, "Atlar sahipli maldır, kimse zorla alamaz. İBB'nin de böyle bir niyeti yok zaten. İBB faytoncular mağdur olmasın diye, mademki atını faytonuna koşamayacaksa, at başı 4 bin lira teklif ediyor. Vermek istemeyen arkadaşlarımız atına bakabilir. O konuda bir zorlama yok" ifadelerini kullandı.

    'İBB ile işimiz tam anlamıyla bitmiş değil'

    Ünal, "Henüz bizim İBB ile işimiz tam anlamıyla bitmiş değil, görüşmelerimiz devam edecek. İşe alınacak arkadaşlar noktasında, diğer konularla ilgili. Ama atların ne zaman buradan çıkacağı noktasında İBB'nin ana karada hazırlık yapması lazım. Bununla ilgili de çok ciddi bir çalışma olduğunu duydum. Alacakları atları koşturmayacaklarını, en iyi koşullarda bakacaklarını bize söylediler ama transferin ne zaman olacağını ben de bilmiyorum. Bize net bir takvim verilmedi" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    satın alma, Ekrem İmamoğlu, , At, Adalar, İBB, Fayton
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