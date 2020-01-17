İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarına ödenecek ücreti belirledi. Başkan danışmanlarının 2020 yılı brüt ücreti 10 bin 431.79 TL oldu.

Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi kapsamında görev yapan başkan danışmanlarının maaşı, Belediye Meclisi tarafından belirleniyor.

Söz konusu kanun maddesinin ikinci fıkrasında "Danışmanlara her türlü ödemeler dahil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri'ne ödenen brüt aylık miktarının yüzde 75'ini aşmamak üzere Belediye Meclisi'nin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir" hükmüne dayanılarak hazırlanan teklif İBB Meclisi'ne sunuldu.

İBB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 'Başkan danışmanlarına 2020 yılında ek’li teklifte belirtilen 10.431.79 TL brüt ücret ödenmesi uygun görülmüştür' şeklinde hazırladığı rapor, oy birliğiyle kabul edildi.

DHA'nın haberine göre, başkan danışmanlarına 2019'da 10 bin 557.96 TL, 2018’de 8 bin 775.62 TL, 2017 yılında ise 7 bin 765.72 TL brüt maaş ödemesi yapılmıştı.