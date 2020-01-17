Emniyet'in İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nın statüsü İstihbarat Başkanlığı'na yükseltildi

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameyle, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı ile Trafik Hizmetleri Başkanlığı ve buna bağlı 3 daire ve bir müdürlük yeniden yapılandırıldı.

Buna göre, İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nın statüsü yükseltilerek İstihbarat Başkanlığı kuruldu. Başkanlık için de bir başkan ve 5 başkan yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

Trafik Başkanlığı için kadro

Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ile Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nce yapılan iş ve işlemler de yeniden yapılandırma doğrultusunda Trafik Başkanlığı'nca yürütülecek.

Trafik Başkanlığı için bir başkan ve 3 başkan yardımcısı kadrosu ihdas edildi.