150 bin hayvanın soy kütüğü oluşturulacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, 2020 yılında yaklaşık 150 bin koyun ve keçinin soy kütüğü projesine dahil edileceğini söyledi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Çeltek Köyü'nde çiftlikte incelemelerde bulunan Erdurmuş, soy kütüğü projesiyle ilgili çiftçilere bilgi verdi.

Burada bulunan Avrupa Birliği projesiyle kurulan küçükbaş hayvan çiftliğini gezen Erdurmuş, üreticileri küçükbaş hayvana yatırım yapmaya davet etti. Devletin küçükbaş hayvana ciddi destek verdiğini söyleyen Erdurmuş, 2020 yılında küçükbaş hayvan üreticilerine yaklaşık 1 milyar liralık destek sağlayacaklarını kaydetti.

'21 Koyun, 5 Keçi ırkında'

Erdurmuş, Türkiye'de ilk defa küçükbaş hayvanda soy kütüğü çalışmasını başlattıklarını ifade ederek, "21 koyun, 5 keçi ırkında soy kütüğü kayıt sistemine başlayacağız. Soy kütüğü, bütün sürünün üreme kayıtlarının kontrol edildiği, bu kayıtlar üzerinden de ıslah çalışmalarının yürütüldüğü bir sistemdir" dedi.

"Küçükbaşta bakanlığımızın farklı projeleri vardı" diyen Erdurmuş, "Ama ilk defa ülkesel anlamda soy kütüğü kayıt sistemi ortaya kondu. 2020 yılında yaklaşık 150 bin hayvanla başlayacağımız proje, akabindeki yıllarda artarak devam edecek. Tüm Türkiye’yi temsil edecek şekilde 21 koyun, 5 keçi ırkında soy kütüğü kayıt sistemine başlayacağız. Bu çalışmayı yaparken olayı cazip hale getirme adına bakanlığımızın desteklemeleri olacak. Sisteme dahil olan üreticilerimiz soy kütüğüne dahil olan hayvan başına 100 lira ilave destek almış olacak. Soy kütüğüne dahil olmuş hayvanlardan elde edilen koç, tekeleri satın alan diğer üreticilerimize de 500 lira desteğimiz olacak" diye ekledi.

'Kalitesi artmış ırkları daha da artıracağız'

Erdurmuş, soy kütüğü projesiyle mevcut küçükbaş hayvanların süt, seleksiyon (döl) ve yapağı (yün) kalitesini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Üreticilerin daha kaliteli hayvan yetiştirip, o hayvanlardan azami kar elde etmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Erdurmuş, şöyle konuştu:

© AA / Günay Nuh 2 yılda 1 milyon 790 bin büyükbaş hayvan ithal edildi

'Kaliteli hayvan üretimi ihracatı artıracak'

Kaliteli hayvan üretiminin ihracatı da yükselteceğini vurgulayan Erdurmuş, "Üreticilerimizi şu anda en karlı sektörlerden bir tanesi olan küçükbaş hayvancılığa yatırım yapmaya davet ediyorum. 2019 yılında 140 binden fazla küçükbaş hayvanın ihracatını Ortadoğu ve kafkas ülkelerine yaptık. Bu rakam 2020 yılında da artarak devam edecek" diye konuştu.