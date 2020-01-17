İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da 4 yaş ve altındaki çocukların annelerine ulaşım ücretsiz

İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuk annesinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi İBB Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.

İstanbul'da ücretsiz ulaşımın kapsamı genişletildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi, Sayıştay’ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla meclis komisyonundan geçmiş ve sonrasında meclisimizden oybirliği ile kabul edilmiştir."

Bir vaat daha hayata geçiyor...



İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi, Sayıştay’ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla meclis komisyonundan geçmiş ve sonrasında meclisimizden oybirliği ile kabul edilmiştir. pic.twitter.com/e2jWN5o2xh — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 17 января 2020 г.

İstanbul'da çocukları 4 yaşına gelene kadar kadınlara çocuklarıyla birlikte ücretsiz ulaşım İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

​İBB Meclisi, kent genelindeki öğrencilerin toplu ulaşım araçlarında kullandığı mavi kart aylık abonman ücretini 85 liradan 40 liraya düşürmüştü.