Karlov suikastı davasında sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Rus Büyükelçi Karlov suikastine ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında da sanıkların savunmaları alınırken mahkeme heyeti ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 3 Mart’ta görülecek.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Rus Büyükelçi Karlov suikastine ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında da sanıkların savunmaları alınırken mahkeme heyeti ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 3 Mart’ta görülecek. — Gözde Ocak (@gozde__ocak) January 17, 2020

​Duruşmada, dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından tanık beyanları alındı.

FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasında uzun yıllar görev alan tanık S.E, davanın sanıklarından suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın eski ev arkadaşı Sercan Başar'ı birkaç kez örgüt evlerindeki toplantılarda gördüğünü söyledi.

'Toplantılarda dini içerikli sohbet ediyorduk'

İzmir'de görülen davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını ifade eden S.E, "Teşhis ettiğim sanıklarla toplantılarda dini içerikli sohbet ediyorduk. Kod adım 'Serdar'dı. Üstüm M.Ö. idi. Sercan, polis okulu 1. sınıftayken toplantılara gelmişti. 17-25 Aralık sürecinden sonra gelmemeye başladı" diye konuştu.

Tanık beyanına karşı söz alan sanık Başar, "Ben zaten 2 kez o eve gittiğimi söyledim. Kaldı ki tanık beni 7 yıl sonra görüyor ve teşhis ediyor. Bu mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklar da 3 yılı aşkın süredir cezaevinde olduklarını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.