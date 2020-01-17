Rekabet Kurumu'ndan 4 posta ve kargo firmasına para cezası

Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına 61 milyon 400 bin 720 lira ceza kesti.

Rekabet Kurumu, posta/kargo taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren 36 şirket hakkında, müşteri paylaşımı yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini (Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar) ihlal edip etmediklerine dair soruşturmayı tamamladı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden açıklanan karara göre, 'müşterilerine ayrı ayrı dikey ilişki içinde oldukları teşebbüsler tarafından satış yapılmasını sınırlandırdıkları' için 4 firmaya idari para cezası kesildi.

DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.’ye 19 milyon 328 bin 140 lira, TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.’ye 15 milyon 341 bin 376 lira, Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.’ye 16 milyon 347 bin 149 lira ve UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş.’ye 10 milyon 384 bin 54 lira ceza verilmesi kararlaştırıldı. Karar oy birliğiyle alındı.

32 firma hakkında ise idari para cezası verilmesine yer olmadığına oy çokluğuyla karar verildi.