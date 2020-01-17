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20:40 17 Ocak 2020
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    Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı: Parası için öldürüp testereyle parçalamış

    © İHA / MUHAMMER AY
    Türkiye
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    Samsun'da aynı mahallenin farklı sokaklarında iki ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış halde bulunan Irak uyruklu şahsın vahşice öldürülmesiyle ilgili 2 ay önce arkadaş olduğu bir başka Iraklı tarafından parası için kafasına sert cisimle vurularak daha sonra banyoda testere ile parçalara ayrıldığı ortaya çıktı.

    Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde 12 Ocak Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti. Poşetin içinde erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdi.

    Kimliği belirsiz erkek şahsın cesedi çöp kamyonundan alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı, belden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu anlaşıldı.

    Şehirdeki bütün çöp konteynerlerinin içi ve çöp kamyonları ile çöp boşaltılan yerlerde arama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri Reşadiye Mahallesi Çaykara Sokak üzerinde bir çöp konteynerini kontrol ettiklerinde iki ayrı çöp poşeti içinde cesedin kolları ve ve kayıp bacaklarını buldu. Kolları ve bacakları da parçalara ayrılıp çöp poşeti içinde çöpe atılan şahsın ceset parçaları otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Soruşturmayı yürüten Samsun Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar, bizzat polisle operasyonlara katılarak olayın kısa sürede çözülmesini sağladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu, öldürülen şahsın kimliğini tespit etti. Cesedin Iraklı bir kişiye ait olduğu belirlendi. Vahşi cinayetle ilgili, 5'i kadın 1'i Suriye 11'i Irak uyruklu toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 12 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

    ATM'den para çekildiği tespit edildi

    Öldürülüp cesedi parçalara bölünen kişinin Irak uyruklu 59 yaşındaki Kareem Jabbar Salman Al Zabara olduğu ortaya çıktı. Iraklı şahsı yine Irak uyruklu olan ve 2 ay önce tanışıp arkadaş olduğu Rabah Hasan Sallama Sallama'nın (36) Fatih Mahallesi'ndeki evine davet ettiği, bankada bulunan yaklaşık 200 bin lira parasını almak için kafasına sert cisimle vurarak daha sonra götürdüğü evinin banyosunda testere ile parçalara ayırıp çöpe attığı ortaya çıktı.

    Polis, Iraklı şahsın öldürüldükten sonra bankada bulunan parasının ATM'den peyderpey çekildiğini de tespit etti.

    Vahşi cinayet ile ilgili adliyeye sevk edilenlerin arasında katil zanlısının eşinin de bulunduğu öğrenildi.

    Etiketler:
    Para, Irak, Cinayet, Ceset, Konteyner, İlkadım, Samsun
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