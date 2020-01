Bakanlığın kıyma ürünlerinde 'at eti' tespit ettiği iki işletme çalışmaya devam ediyor

ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla yapılan denetimler kapsamında 2020 yılının ilk tağşiş ve taklit listesini yayımladı. Listede halktehlikeye atan 229 firmaya ait 386 parti ürün ile markalar yer aldı.

Milliyet’ten Cihat Aslan'ın haberine göre, listede ismi bulunan ve kıymanın içinde ‘at eti’ bulunduğu tespit edilen iki işletme çalışmaya devam ediyor.

'Komplo veya kumpas olabilir'

Tuzla’da geçen yıl haziran ayında kıymalı çiğ böreğin harcında at eti bulunan börek salonu, satışlarına devam ediyor. İşletmenin gıda ürününde at eti tespit edildiği o bölgedeki bütün herkes tarafından biliniyor. Pide salonuna gelen müşteriler, “Kıymayı aldığınız yer de mi sıkıntı var” diye sorduktan sonra alışverişlerine devam ediyor.

İşletme sahibi Mehmet Şerif Deniz, Milliyet’e şunları söyledi: “Altı ay önce olan bir olaydı. Kıymayı aldığım kasapla şu an mahkemelik oldum. 25 yıldır burada esnafım. Bir ismim, namım var. Böyle bir şey yapacak biri değilim. Maalesef başımıza böyle talihsiz bir olay geldi. Müşterilerden tepki gösteren de, destek veren de var. Bu bir komplo veya kumpas olabilir.”

'İlk sahibi telefonları açmıyor'

İstanbul’da at eti tespit edilen diğer işletme ise Esenler’deki Kurban Et. Kasım ayında alınan numunelerinde çiğ kıymasının içinde at eti tespit edilen Kurban Et’in, bir ay önce el değiştirdiği öğrenildi. Yeni ismi Z... Et olan işletmenin yeni sahipleri de gelen her müşteriye açıklama yapıyor. Kurban Et’in yeni işletmecileri ise, “Biz burayı bir ay önce devraldık. Devralmadan numuneler alınmış. Dün görünce, büyük sıkıntıya girdik. İlk sahibini arıyoruz, ama telefonları açmıyor” dedi.