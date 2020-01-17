Son bir haftada 1471 sığınmacı yakalandı, 12 sığınmacının cansız bedenine ulaşıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 1471 sığınmacının yakalandığını ve 12 sığınmacının cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Komutanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 10-16 Ocak tarihlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, son bir haftadaki 41 olayda toplam 1471 sığınmacı ve sığınmacı kaçakçısının yakalandığı, 12 sığınmacının da cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.