Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, bir süredir tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde saat 21.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Halkın ve emeğin yılmaz savunucusu, değerli büyüğümüz Rahşan Ecevit'i kaybettik. Acımız büyüktür. Sevenlerin başı sağ olsun. — Emrehan Halıcı (@emrehanhalici) January 17, 2020

Kılıçdaroğlu: Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Genel Başkanım Bülent Ecevit’in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Genel Başkanım Bülent Ecevit’in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 17, 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, Bülent Ecevit ile Rahşan Ecevit'in fotoğrafını paylaşarak, "Büyük devlet adamı Bülent Ecevit’in sevgili eşi, sırdaşı, yol arkadaşı Rahşan Ecevit’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Büyük devlet adamı Bülent Ecevit’in sevgili eşi,sırdaşı,yol arkadaşı Rahşan Ecevit’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Ruhun şad ,mekanın cennet olsun. pic.twitter.com/RjRpvACCRj — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) January 17, 2020

İmamoğlu: Siyasi hayatımızın kıymetli isimlerinden

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, paylaşımında "Rahşan Ecevit... Siyasi hayatımızın kıymetli isimlerinden, Başbakanlık ve CHP Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Sayın Bülent Ecevit’in her zaman yanında olmuş ve yol arkadaşlığı yapmıştı. Vefat haberi hepimizi üzdü, kendisine Allah’tan rahmet dilerim" diye kaydetti.

Rahşan Ecevit... Siyasi hayatımızın kıymetli isimlerinden, Başbakanlık ve CHP Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Sayın Bülent Ecevit’in her zaman yanında olmuş ve yol arkadaşlığı yapmıştı. Vefat haberi hepimizi üzdü, kendisine Allah’tan rahmet dilerim. pic.twitter.com/neA9SdJjwm — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 17, 2020

Rahşan Ecevit eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusuydu.

Rahşan Ecevit, 1923 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanı.

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.