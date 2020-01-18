Bursa'da sarhoşken suç işleyen hükümlünün evine alkol ölçer kondu: Günde 2 kez üfleyecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollüyken işlediği suç sebebiyle ceza alan hükümlü, evine kurulan alkol ölçer ile günde iki kez alkol testinden geçmesi zorunlu kılındı.

Bursa İnegöl’de yaşayan M.M., alkollüyken ‘hakaret, basit yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarını işledi. Bu yüzden 12.5 ay hapis cezası aldı. 10 gün cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik yasası uyarınca bırakıldı.

Posta'nın haberine göre M.M., içip kendini kaybeden kişilerin, çevresine zarar vermesini önlemeyi amaçlayan ‘bağımlı bazı suçluların alkol ölçer ile izlenmesi uygulaması’ kapsamına alındı. Evine alkol takip cihazı kuruldu. Her gün sabah-akşam cihaza üflemesi zorunlu kılındı.