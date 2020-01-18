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10:29 18 Ocak 2020
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    MetroPOLL'den popülerlik anketi: İmamoğlu, Erdoğan'ı yakaladı

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    Türkiye
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    Stratejik ve sosyal araştırmalar yapan araştırma kuruluşu MetroPOLL, Türkiye'de politikacıların beğenilirliği ve "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu üzerinden seçmenlerin görüşü üzerine bir araştırma yaptı.

    Stratejik ve sosyal araştırmalar yapan araştırma kuruluşu MetroPOLL, Türkiye'de politikacıların beğenilirliği ve "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu üzerinden seçmenlerin görüşü üzerine dikkat çekici bir araştırma yaptı.

    Araştırmanın en çok beğenilen siyasetçiler kısmına bakıldığında ilk sırayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu takip etti.

    Araştırmanın üçüncü sırasında ise bir başka CHP'li, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bulunuyor.

    Erdoğan'ı beğenenlerin oranı yüzde 50.2'yi bulurken, Ekrem İmamoğlu'nu beğenenlerin oranı yüzde 48.6, Mansur Yavaş'ı en beğenilen politikacılar arasında destekleyenlerin oranı ise yüzde 38.8 şeklinde.

     

    ​Independent Türkçe'nin aktardığına göre 12 siyasetçinin dahil edildiği listede üç politikacı yerel siyaset figürlerinden, ikisi halihazırdaki partilerin genel başkanlarından oluşuyor.

    Geriye kalan diğer üç politikacıdan biri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, diğeri yeni parti hazırlığında olan Ali Babacan, öteki ise halen hapiste olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş. 

    AK Parti'den ayrılanlar ne kadar popüler?

    AK Parti'den ayrılıp kendi siyasi partilerini kuran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu  ile yeni siyasi parti kuracağını beyan eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan listenin son sıralarında yer alıyor. 

    Davutoğlu yüzde 21'lik bir destek ile kendine 9. sırada yer bulurken, Ali Babacan yüzde 19.1'lik beğeni oranı ile 12 kişilik listede 11. sırada bulunuyor. 

    Babacan'ın kuruluşunu ilan etmesi beklenen partiye destek verdiği ifade edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise bu iki isimden yukarıda, 8. sırada görünüyor. 

    MetroPOLL Araştırma'nın popülerlik anketinde dikkat çeken bir başka unsur ise Cumhur ittifakı ortağı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzde 34.3'lük beğenilme oranı ile dördüncü sırada yer alması. 

    Bununla birlikte 59.6'lık bir kesim Bahçeli'yi beğenmediğini ifade ediyor.

    AK Parti yüzde 34.2 ile birinci sırada

    Araştırma şirketinin düzenlediği ankette katılımcılara yönelttiği bir başka soru da "Eğer Pazar günü seçim olursa kime oy verirsiniz?" oldu.

    Aralık 2019'da düzenlenen anketin sonuçlarına göre iktidardaki AK Parti yüzde 34.2 ile birinci sırada. AK Parti'yi yüzde 20.7'lik oy oranı ile CHP takip ediyor. 

    ​Mecliste temsil edilen diğer partiler arasında MHP'nin oy oranı yüzde 8.2, HDP'nin yüzde 9.2, İYİ Parti'nin yüzde 6.9, Saadet Partisi'nin yüzde 0.6'luk bir seçmen desteğine sahip olduğu görünüyor. 

    Anket sonuçlarına göre sadece 3 parti seçim barajını geçiyor.

    Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'ne oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 1.7 iken, Ali Babacan'ın kurması beklenen siyasi partiyi destekleyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 1.4'ü buluyor. 

    Kime oy vereceği ile ilgili soruya yanıt vermeyenlerin oranı yüzde 7.8. 

    Yüzde 5.4'lük bir kesim ise 'Kararsız' olduğunu belirtiyor. Kararsızlar dağıtıldığında ise AK Parti'nin oyu yüzde 41, CHP'nin 24.8, HDP'nin yüzde 11, MHP'nin ise yüzde 9.8 oluyor. 

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