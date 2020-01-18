Yargıtay Başkanı Cirit tepkili: Yargı bu kadar zikzak yapılmasını kabul eder mi?

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, birtakım eleştirilerde bulundu ve "Yargı bu kadar zikzak yapılmasını kabul eder mi? Beraat kararına göre kişi serbest bırakılıyor. Hemen arkasından buna itiraz edilmiş. HSK da üç hakimi hemen başka illere tayin etmiş" dedi.