Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı hakkında soruşturma başlatıldı

2000'li yılların başında kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, kişisel Twitter hesabında savcılığın kendisi hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.
Mezarcı, kendisine yöneltilen suçlamanın 'halkın dini duygularını aşağılamak' olduğunu belirtti.
Em. Gen. Md. siber suçlarla mücadele birimi, Mesih olduğumu açıklayan tivit,resim ve videolarımı Ank. Cum. başsavcılığına göndermiş.— Mesih (İsa, Hasan Mezarcı) (@hasanmez18) January 18, 2020
Savcılık benimle birlikte bu tivit resim ve videoları paylaşanlar hakkında da "halkın dînî duygularını aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatmış pic.twitter.com/86wrdS1Txc
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