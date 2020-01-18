Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı hakkında soruşturma başlatıldı

Em. Gen. Md. siber suçlarla mücadele birimi, Mesih olduğumu açıklayan tivit,resim ve videolarımı Ank. Cum. başsavcılığına göndermiş.

Savcılık benimle birlikte bu tivit resim ve videoları paylaşanlar hakkında da "halkın dînî duygularını aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatmış pic.twitter.com/86wrdS1Txc