‘Rabia Naz komisyonu’nun görev süresi uzatıldı

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Baba Şaban Vatan, intihar ettiği iddia edilen kızının otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürüyor.
Baba Vatan, çocuğuna AK Partili Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazanın örtbas edildiğini iddia ediyor.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan TBMM Kararı’na göre araştırma komisyonunun görev süresi, Genel Kurul’un 15 Ocak 2020 tarihli 43’üncü birleşiminde 26 Ocak 2020 tarihinden itibaren bir ay uzatıldı.
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