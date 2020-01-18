Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Ücretsiz süt vereceklerdi, nerede kaldı bu süt?

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Ülkemizde üretimi mümkün olan hiçbir işin dışarıdan getirilmesine müsaade edemeyiz.
- Uzunluğu 37.5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşan bu metro güzergahı, İstanbul'daki diğer toplu taşıma hatlarıyla da bağlantılıdır. İstanbul Havalimanı'na 35 dakikada gidilecek.
- Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ın altından geçecek olan Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmalarını tamamladık.
- Faizleri indirdik mi? İndirdik. Daha da inecek. Ben gecekondularda vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin oturmasını istemiyorum.
- 'Suyu ucuzlatacağız' dediler, ucuzlattılar mı? 'Otobüsteki ücretleri düşüreceğiz' dediler, düşürdüler mi? Ücretsiz süt vereceklerdi, nerede kaldı bu süt? Allah izin versin de yağmurlarımız kesilmesin, sular devam etsin
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