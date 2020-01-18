Çağlayan'da metrobüste yangın çıktı

İstanbul'da bir metrobüs, Çağlayan durağında alev aldı. Yolcuların indirildiği metrobüse, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne giden metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan mevkisinde, metrobüsün motorundan duman çıktığını fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk etapta İETT çalışanlarının yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Motor kısmı yanan metrobüs, güvenli bir alana çekildi. Yangın dolayısıyla metrobüs seferleri kısa süreli aksadı.