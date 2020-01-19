İstanbul'a kar geliyor

Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere bugün etkili olacak yağışlar, yarın kuvvetli rüzgarla birleşerek hissedilen sıcaklığı düşürecek. İstanbul'a perşembe ve cuma günü kar yağması bekleniyor.

NTV'nin aktardığı habere göre, İstanbul'a iki gün yağışlı bir hava hakim olacak.

Bugün aralıklı olarak yer yer beklenen yağışlar yarın kuvvetli rüzgar ile hissedilen sıcaklığı oldukça düşürecek.

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre ise perşembe ve cuma günü Marmara Bölgesi'nda başta İstanbul olmak üzere kar yağışı bekleniyor.