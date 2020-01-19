Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanımızın bir sözünü çok yadırgadım

Babası Necmettin Erbakan'ın lideri olduğu Refah Partisi'nin kapatılış günü 16 Ocak'a dikkat çeken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "16 Ocak’ta Yeniden Refah Partisi'nin seçimlere gireceği Resmi Gazete’de ilan edildi. Bu çok ilginç bir tesadüf" dedi. Erbakan, "Cumhurbaşkanımızın bir sözünü çok yadırgadım" ifadesini kullandı.