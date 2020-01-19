İBB'den şeffaf yönetim için yeni uygulama

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin Açık Veri Portalı uygulamasının kullanıma açıldığını duyurdu. Ongun, "Hem şeffaf bir kamu yönetimi için önemli bir adım, hem de araştırmacılar ve girişimciler için erişilebilir yeni bir kaynak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin 'Açık Veri Portalı' uygulamasının kullanıma açıldığını belirtti.

Ongun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İBB Açık Veri Portalı'nı kullanıma açtı. Bu portal, hem şeffaf bir kamu yönetimi için önemli bir adım hem de araştırmacılar ve girişimciler için erişilebilir yeni bir kaynak. Artık https://data.ibb.gov.tr ‘den İstanbul’un yaşamına ilişkin birçok güncel veriye ulaşılabilecek" ifadelerini kullandı.