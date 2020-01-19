Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz cuma günü yaşamını yitiren Rahşan Ecevit'in cenazesi öğle saatlerinde Ankara Kocatepe Camisi’ne getirildi.

Buradaki törene; Ecevit ailesinin yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis eski Başkanı Cemil Çiçek, CHP'li Muharrem İnce, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve çok sayıda eski ve yeni milletvekiliyle pek çok vatandaş katıldı.

Öte yandan Rahşan Ecevit’in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinden de toprak gönderildiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu: Tüm dünyaya örnek oldular

Törende bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent-Rahşan Ecevit çiftinin tüm dünyaya örnek davranış sergilediklerini belirterek, "Demokrasi, hukuk, liyakat, siyasette temizlik, dürüstlük açısından sadece Türkiye'ye değil tüm bölgeye, dünyaya örnek davranışlar sergilediler. Birlikte hapse girdiler. İşçilerin haklarını, yoksulların haklarını birlikte aradılar. Onların ifade ettiği hakça düzeni bugünde arıyoruz ve aramaya da devam edeceğiz. Onların bıraktığı ilkeler, bizim bugün için sürdürmeye çalıştığımız ilkelerdir" dedi.

Yasal düzenleme yapıldı

Rahşan Ecevit, Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ardından Devlet Mezarlığı’nda eşi Bülent Ecevit’in yanına defnedildi.

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi 97 yaşındaki Rahşan Ecevit, cuma akşamı tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yaşamını yitirmişti.

Rahşan Ecevit’in eşi Bülent Ecevit’in yanına defnedilebilmesi için TBMM’de temsil edilen siyasi partiler ortak girişimle yasal düzenleme yapmıştı.

Rahşan Ecevit kimdir?

1923 yılında Bursa'da dünyaya gelen Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti (DSP) ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanı. 1980 darbesinin ardından Bülent Ecevit’e siyaset yasağı getirilince Demokratik Sol Parti’yi kuran Ecevit, partinin ilk genel başkanı oldu. Eşinin yasağı kalkınca genel başkanlığı ona bıraksa siyaset sahnesine önemli rol oynamaya devam etti.

Kurucusu olduğu DSP'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi.