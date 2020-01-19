Hrant Dink, öldürülüşünün 13. yılında anıldı

Gazeteci Hrant Dink öldürülüşünün 13’üncü yılında mezarı başında ve vurulduğu yer olan Agos gazetesinin önünde anıldı.

19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 13. yılında istanbul'da anıldı.

Dink için ilk anma İstanbul Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki mezarı başında düzenlendi. Törene eşi Rakel Dink, oğlu Arat Dink, kardeşi Orhan Dink ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Hrant Dink’in mezarına çiçekler konuldu, dualar edildi.

'Vazgeçmiyoruz Ahparig'

Dink için ikinci anma töreni de Şişli Osmanbey'de Agos gazetesinin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı’nın önünde gerçekleşti.

Dink'in vurulduğu yer karanfillerle süslenirken, üzerinde 'Vazgeçmiyoruz Ahparig', 'Adalet istiyoruz' yazılı dövizler ve Dink'in fotoğrafları eski gazete binasına asıldı. Bina önünde 'Sarı Gelin' türküsü çalındı.

Törene katılan yüzlerce kişi,vesloganları attı.

Anma öncesinde kısa bir açıklama yapan Hrant Dink'in arkadaşı Bülent Aydın, Diyarbakır Sur'da öldürülen Tahir Elçi'yi andı, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam gönderdi.

Anma etkinliği süresince pek çok cadde ve yol trafiğe kapatılırken, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Osmanbey istasyonu işletmeye kapatıldı. Valiliğin kararı sosyal medya çok eleştiri aldı.

Öte yandan Hrant Dink için bir tören de memleketi Malatya’da yapıldı. Dink’in merkez Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan ve yıkılmış olan doğduğu evin önünde anma programı düzenlendi.