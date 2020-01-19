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    AK Partili Köylü'den 'kumar' açıklaması: Nasıl bu kadar ahlaksızca olabiliyor insanlar anlamıyorum

    © İHA / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU
    Türkiye
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    Kumar oynadığına ilişkin iddialar ayanıt veren AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, "Sağda solda 'Hakkı Köylü, İl Başkanı, Milli Eğitim Müdürü kumar oynuyorlardı, biz kumar oynarken bunları bastık' diye söylediler. Kumar oynamadığımı herkes bilir" dedi. Köylü, "Nasıl bu kadar ahlaksızca olabiliyor insanlar anlamıyorum" ifadesini kullandı.

    TBMM Adalet Komisyonu Başkanı veAK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, hakkında bugün basına yansıyan 'kumar' haberleriyle ilgili Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

    Konakladığı öğretmenevinde misafirlerini ağırladığı bir oda bulunduğunu söyleyen Köylü, dün gece saatlerinde 3 kişinin kapıyı sert bir şekilde açıp bu odaya girdiğini anlattı.

    Köylü, "Birinin elinde mikrofon, birinin elinde kamera ve 'Biz size baskına geldik, burada kumar oynuyorsunuz, kumarı bastık' dediler. Kendilerine burada kumar falan oynanmadığını ama buranın özel bir oda olduğunu, buraya kimsenin paldır küldür giremeyeceğini söyledim. Gireceklerini söylediler. 'Biz kameraya alıyoruz' diyerek sağı solu çekmeye başladılar" diye konuştu.

    'Allah'tan hiç Kıbrıs'a gitmedim, hiçbir yerde kaydım yoktur'

    Bu kişilere dışarı çıkmaları gerektiğini söylediğini aktaran Köylü, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Çıkmadılar. Odada 9 kişiydik 'Bunları dışarı çıkarın' dedik, çıkaramadılar. Polis geldi, polisler dışarı çıkardı. Ondan sonra sağda solda 'Hakkı Köylü, İl Başkanı, Milli Eğitim Müdürü kumar oynuyorlardı, biz kumar oynarken bunları bastık' diye söylediler. Öğretmenevinde kumar oynanmadığını hepiniz bilirsiniz. Benim kumar oynamadığımı da herkes bilir hatta benim olduğum yerde de kimse kumar oynamamıştır bugüne kadar. Saygısından oynamamıştır, ben kimseyi zorlamam. Bununla da yetinmemişler, 'Bizi dövdüler' diyorlar. Arkasından bugün de basında, sağda solda yazmışlar 'Hakkı Köylü, Kıbrıs'ta da kumar oynadı, çok kumar borcu var, kumar borcunun bir kısmını eski belediye başkanı kapattı' şeklinde de yazmışlar. Nasıl bu kadar ahlaksızca olabiliyor insanlar, onu da anlamıyorum. Allah'tan hiç Kıbrıs'a gitmedim. Hiçbir yerde kaydım yoktur."

    'Tazminat davası açacağım'

    Söz konusu haberde 'Telefonlarımızı aldılar' diye yazıldığını aktaran Köylü, şunları söyledi:

    "Muhabirlerin telefonlarını bizler almadık, polisler aldı. Polisler de telefonları suç delili olarak aldı. Herkes bilir ki benim şu anki ikametgahım Kastamonu Öğretmenevidir. Burada özel hayatın gizliliği ihlali suçu oluşmuştur. Bizim açımızdan hakaret vardır. Milli Eğitim Müdürü de burada yoktu, adamların ne kadar yalancı olduğu buradan anlaşılıyor. Gariban adamı da işin arkasına almak istiyorlar. Onunla da bir hesapları var belki de bilemiyorum. Konuşuyor, kayda alıyor devamlı, o kayda alırken de sanki kendisine saldırılıyormuş gibi, vurulup kırılıyormuş gibi, ona karşılık bir cevap veriyormuş gibi davranıyor. Yani bir senaryo yazıyor orada. Bu adamların nereden geldiğini de bilmiyorum açıkçası, bunları da öğreneceğiz, gereğini yapacağız. Benim hakkımda yazdıklarıyla ilgili olarak biraz sonra ya da yarın cumhuriyet savcısına gidip şikayetimi bildireceğim ayrıca bu hakaret teşkil eden, iftira teşkil eden ve onurumuzu zedeleyen kısımları için de tazminat davası açacağım."

    Ne olmuştu?

    Yeni Akit gazetesi, AK Partili Hakkı Köylü'nün kumar oynarken yakalandığını, görüntü alan muhabirlerin ise darp edildiğini ileri sürmüştü.

    Etiketler:
    Darp, Kıbrıs, Baskın, Kumar, Yeni Akit gazetesi, Yeni Akit, Hakkı Köylü, Kastamonu, AK Parti
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