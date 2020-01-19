Erdoğan Berlin'de maç izlerken görüntülendi

Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle bir araya geldi. Makam aracından inerken çekilen bir fotoğraf, Erdoğan'ın konferansa giderken maç izlediğini ortaya çıkardı.