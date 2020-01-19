Berlin’deki konferansın yapıldığı salona ulaştığında makam aracından inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğraf karesi sosyal medyada gündeme oturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan arabadan inerken, aracın içinde önündeki tabletten, 2-1 biten Galatasaray – Denizlispor maçını izlediği görüldü.
Fenerbahçeli olduğu bilinen ve geçen aylarda Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sarı kırmızılı ekibin maçını takip etmesi sosyal medyada da konuşuldu.
Erdoğan Berlin'de maç izlerken görüntülendi https://t.co/nTK0RdHj5Z pic.twitter.com/4vlHtTMApj— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 19, 2020
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