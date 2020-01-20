Cezaevinden çıktıktan sonra annesi ile eşini öldüren kişi tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de, çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cemil Topuzlu Caddesi'nde önceki gün, çiçek satan eşi Seyhan Yüksekova (37) ile annesi Zülfiye Yüksekova'yı ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla emniyetteki işlemlerin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Tahsin Yüksekova (38), nöbetçi savcılığa çıkarıldı.

İfadesinin alınması sonrasında nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Yüksekova, "eşi kasten öldürme" ve "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

Annesini ve eşini tabancayla vurduktan sonra kaçan Tahsin Y, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla Ataşehir'de yakalanmıştı.

Tahsin Yüksekova'nın cinayet, kasten yaralama, tehdit ve hakaret, ruhsatsız silah taşıma suçlarından sabıkalı olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenilmişti.