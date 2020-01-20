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    Yeni Şafak'ın iddiası: CHP'li Gülek 27 Mayıs’tan önce iş adamı Vehbi Koç’a askeri darbeyi haber verdi

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    Yeni Şafak'ta yer alan haberde, eski CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek’in 27 Mayıs’tan önce iş adamı Vehbi Koç’a bir mektup yazarak askeri darbeyi haber verdiği iddia edildi.

    Yeni Şafak'ta 'CHP’den Koç’a: Sabret darbe geliyor' başlığıyla yayımlanan haberde, "15 Temmuz darbe girişimine ‘kontrollü darbe’ diyerek FETÖ’yü aklamaya çalışan CHP ile Gezi kalkışmasına lojistik destek veren Koç ailesinin ‘darbeci’ geçmişi arşiv belgelerinden çıktı" iddiasına yer verildi. Haber, şöyle devam etti:

    "Dönemin CHP lideri İsmet İnönü ve Koç ailesinin, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun idamı ile sonuçlanan 27 Mayıs Darbesi’nden önceden haberdar olduğu belirlendi.

    CHP: 27 Mayıs milli devrim

    1962 yılında parti adına hazırlanan bir beyannamede ‘27 Mayıs anayasamızda ifade ve teminatını bulan milli bir devrimdir’ diyerek demokrasiye müdahaleye arka çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’nin darbeden de önceden haberdar olduğu ortaya çıktı.

    Koç, CHP'ye şikayet etti

    27 Mayıs darbesine aktif olarak katılan Millî Birlik Komitesi Üyesi Albay Şükran Özkaya’nın arşiv belgelerine göre, Adnan Menderes’in iktidara gelmesiyle ticareti bozulan Vehbi Koç, durumu dönemin kudretli masonlarından birisi ve terörist Fetullah Gülen’in hamisi olan CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek’e şikayet etti. Koç, bakanlıkların benzin alımını kestiğini, kamyon yedek parçaları ve diğer malzemelerin artık kendisinden alınmadığından yakındı.

    İnönü: Sabret darbe olacak

    Gülek ise Vehbi Koç’a ıslak imzalı bir yazı ile karşılık verdi. Yeni Şafak’ın ulaştığı yazıya göre Gülek, Koç’a devletin gizli bilgilerini verdi. Dönemin istihbarat teşkilatı MAH’ın kendisi ve Vehbi Koç’un ilişkileri konusunda araştırma yaptığını öne süren Gülek, Vehbi Koç’a ‘dikkatli ol’ telkininde bulundu. Gülek ardından da İsmet İnönü’yü kaynak göstererek ordunun yakın bir zamanda darbe yapacağını müjdeledi: İnönü ‘Sabretsin. Orduda hareketlenme var. Menderes’in diktatörlüğüne son verecekler. Zamanı kolluyorlar’ dedi.

    © Fotoğraf : Yeni Şafak
    Yeni Şafak'ın Gülek'in Koç'a yazdığını iddia ettiği mektup.

    'Ordu hareketlendi, Menderes yıkılacak'

    ‘Değerli dostum Vehbi Bey,Mektubunuzu aldım. Bakanlıkların benzin alımını kestiğini, kamyon yedek parçalarının alımını birçok malzemenin şirketlerinizden tedarik etmediğini belirtmişsiniz. Konu malum özellikle ‘MAH’ın başına Hüseyin Avni Göktürk getirildikten sonra sizin şirketlerinizin hakkında müthiş araştırma başlattığını daha önce sana bildirmiştim. Görünen odur ki ‘MAH’ Menderes’in talimatıyla, CHP’ye destek verdiğin için seni, şirketlerini yok etmeye karar vermiş gözüküyor.

    'MAH peşinde, dikkatli ol'

    Bakanlıklardaki tüm ilişkide olduğum arkadaşların hiçbiri telefonlarıma çıkmıyor. Mutlak suretle izleniyoruz ‘MAH’daki bağlantılarım, seninle benim ilişkilerimizin ortaya çıkması için iki ayrı ekip oluşturduklarını söylediler. Dikkatli olalım, yani bağlantımız şu anda dinleniyor, izleniyor. Kayıt ediliyor. Biz de öyle, konuşmalarına çok dikkat etmen lazım. Önümüzdeki ay görüşmeyi iptal edelim.

    'Açığa çıkarsa yanarız'

    İnönü ile bu meseleyi konuştum. ‘Sabretsin, Ordu’da hareketlenme var, Menderes’in diktatörlüğüne son verecekler. Zamanını kolluyorlar’ dedi. Vehbi bey sabretme imkanın varsa sabret, yoksa çıkarların neyi emrediyorsa onu yap. Bunlar üzerimize çok tehlikeli geliyorlar. Birçok şeyin açığa çıkmasını neden olursa ikimizde irtibatlarımızı da altından kalkamaz. Bütün mal varlıklarımızı el koyarlar ve uzun süreli yargılanırız. Lütfen dikkatli olun. Mektupları özel ulakla gönderirseniz sevinirim.
    Selam ve saygı minnetlerimle.
    Kasım Gülek.’"

    Etiketler:
    Mektup, Haberdar, Kasım Gülek, Vehbi Koç, 27 Mayıs Darbesi, 27 Mayıs, CHP
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