Cem Küçük: Bu Soylu'nun ikinci ameliyatıymış

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen yıl sağ ayağında varis ortaya çıktığını belirterek "Ağrı ve şişkinlik artınca doktorlar ’tamam’ deyip Ankara’da acil ameliyata alıyorlar. Tarihi net öğrenemedim ama 2019’un eylül ya da ekim ayı gibi. Belki daha önce. İki gün Ankara’da dinleniyor Soylu" ifadesini kullandı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 'Süleyman Soylu’nun geçen yılki ameliyatı ve haberciliğin ölümü' başlığıyla yayımlanan yazısında "Geçen hafta Fatih Selek köşesinde Sabah yazarı Hıncal Uluç’tan bir alıntı yaptı. Gazetelerin kapanmasıyla ilgili Hıncal Abi şunları yazmıştı: ‘Peki, bu gazeteler neden kapanıyor? Efendim, sanal medya... Millet internetten okuyor... Efendim, başta kâğıt, artan maliyetler. Ekonomik kriz zorluyor... Tabii bunların ikisi de tartışılamayacak kadar önemli etken. Etken de, biz kendimize bakıyor muyuz hiç? Biz acaba 'okunacak gazete' yapıyoruz da, millet mi almıyor?" ifadesini kullandı.

Küçük şöyle devam etti:

"Hıncal Abi zaman zaman haberciliğin öldüğünü, iyi muhabir kalmadığından dert yanıyor. Ben de bu köşede ara ara medyanın bittiğini ve itibarının azaldığını yazıyorum. Ne kadar haklı olduğumuz şimdi anlatacağım olayla daha iyi anlaşılacak.

Malum İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun burnu canlı yayın esnasında kanadı. Hepimiz bir an panik olduk. Süleyman Bey'in doktorları, kanamaya neden olan kılcal damarların yakılmasını önerdiler ve kılcal damarları yakıldı. İki gün dinlenen Sayın Bakanımız çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Soylu müthiş çalışkan ve özverili. Kendi sorunlarını asla gün yüzüne çıkarmıyor.

Öğrendiğime göre bu ameliyat Soylu’nun ikinci ameliyatıymış. Geçen yıl İstanbul’daki yerel seçimlerinden hemen sonra Süleyman Beyin sağ ayağında varis ortaya çıkıyor. Doktora gidiyor. Doktorları ameliyat edilmesi gerektiğini söylüyorlar.

Soylu dinlemiyor. Terörle mücadele ve Barış Pınarı Harekâtı öncesi olmaz diyor. Ve sırf vatan için çalışmaya, terörün kökünü kazımak için sağlığını sonuna kadar tüketiyor...

Soylu az uyuyan, çok yürüyen, gecesi gündüzü olmayan bir bakan. Sağlık gibi şahsi dertlerini umursamıyor.

Ancak ağrı ve şişkinlik artınca doktorlar ’tamam’ deyip Ankara’da acil ameliyata alıyorlar. Tarihi net öğrenemedim ama 2019’un eylül ya da ekim ayı gibi. Belki daha önce. İki gün Ankara’da dinleniyor Soylu ve sonra doktorları da pek dinlemeden çalışmalarına devam ediyor...

Ben bu bilgiyi tamamen tesadüf eseri öğrendim. Hıncal Abi'ye ben de hak verdim. Ülkenin en tanınan üç beş kişisinden biri, en etkili iki üç siyasiden biri varis ameliyatı oluyor ve bunu kimse duymuyor! Şimdi bizim taraf medyasından biri duymuş olsa yazardı bu konuyu.

Hadi bizim tarafı geçtim, muhalifler duysa onlar da yazardı ama hiçbirinden çıt yok. Yahu İçişleri Bakanı, ülkenin en popüler isimlerinden biri. Hayatı, işi gücü herkesin gözleri önünde cereyan ediyor. Bir Allah’ın kulu ameliyat olduğunu duymuyor. Vallahi gazetecilik ölmüş!.. Soylu’nun herkesin içinde kanayan burnu, mesela evdeyken kanasa burun kılcallarını yaktırdığından da haberimiz olmayacaktı.

Bu arada ben de anladım ki, eğer Soylu iki gün ortada gözükmüyorsa kesin bir şey var demektir. Başta bana küpe olsun...

Süleyman Soylu Bakanımıza tekrar geçmiş olsun. Kendi mütevazı kişiliği gereği konuşmuyor ama müthiş çalışkan biri. Bu yüzden sağlığını önemsemiyor. Terörle mücadelede elde edilen başarılar ortada. Allah kendisine sağlık sıhhat versin."