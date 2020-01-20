Burhan Kuzu: Dedelerimiz '7 yıl bolluk, 7 yıl darlık olur' derdi, bu hesaba göre 2020 bolluk yılı olacak

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
"Dedelerimiz çocukluk yıllarımızda geçim derdini değerlendirirken '7 yıl bolluk 7 yıl darlık' olur derlerdi" hatırlatmasında bulunan Kuzu, "2013 yılından önceki yedi yıl bolluk, bu tarihten sonraki yedi yılda darlık çekildi. Tabii ki bolluk-darlık göreceli bir kavram. Bu hesaba göre 2020 yılı bolluk yılı olacak" ifadesini kullandı.
Dedelerimiz çocukluk yıllarımızda geçim derdini değerlendirirken”7 yıl bolluk 7 yıl darlık”olur derlerdi.2013 yılından önceki yedi yıl bolluk,bu tarihten sonraki yedi yılda darlık çekildi.Tabiiki bolluk-darlık göreceli bir kavram.Bu hesaba göre 2020 yılı bolluk yılı olacak.— Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) January 18, 2020
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