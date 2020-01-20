ABD'li finans devi Kanal İstanbul'a talip

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, ABD'li fon şirketi Money Maker Management, Türkiye’de ofis açtı.

Ülkedeki tüm mega projeler ve altyapı projeler ile ilgilendiklerini belirten şirket yetkilileri, Kanal İstanbul’a da talip olduklarını ve tüm finansmanı sağlayabilecek güçte olduklarını vurguladı.

Money Maker Management, ABD’nin 7. büyük fon şirketi olarak dünya çapında birçok projeye fonlama yapıyor.

Şirket ağırlıklı olarak devlet destekli kamu projelerine finansman desteği sunuyor. Devlet garantili projelerde limit sınırı olmayan şirket, özel sektör projelerinde ise 50 milyar dolara kadar fonlama yapabiliyor.

Türkiye’ye İzmir’deki uluslararası bir şirketin altyapı projesini fonlamak için geldiklerini açıklayan, CEO George Ghorayeb, gizlilik anlaşması nedeniyle bu firmanın adını açıklayamayacağını belirtti.

'Türkiye’de devlet destekli her türlü projeye talibiz'

Türkiye’ye geldiklerinde buradaki mega projelerden etkilendiklerini ve ofis açma kararı aldıklarını açıklayan Başkan Yardımcısı Bassam Rashkidi, Kanal İstanbul projesi ile yakından ilgilendiklerini söyledi.

Rashkidi, Kanal İstanbul’un Türkiye ekonomisine büyük ivme katacak, Türkiye’yi önemli bir noktaya taşıyacak stratejik bir proje olduğunu söyledi, ÇED raporu onaylanan Kanal İstanbul’un politik ve çevresel boyutları ile ilgilenmediklerini ifade etti.

Danışmanlık dahil önden hiçbir ücreti dahi almadıklarını belirten Rashkidi, ilk geri ödemeyi ise proje tamamlandıktan sonra aldıklarını vurguladı. Rashkidi, çok düşük faizlerle çalıştıklarının da altını çizdi. Şirket yetkilileri, Kanal İstanbul konusunda hükümetle görüşüp görüşmedikleri sorusunu ise şirketin gizlilik politikaları gereği açıklayamayacaklarını söyledi.