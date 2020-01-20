Nakşibendi şeyhi Çevik'in katil zanlısı tutuklandı

Bitlis'te Nakşibendi tarikatının ileri gelenleri arasında yer alan Şeyh Abdülkerim Çevik'in yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bitlis'te Nakşibendi tarikatının ileri gelenleri arasında yer alan Bitlis Güroymak Medresesi Başmüderrisi Şeyh Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Çevik'e yönelik silahlı saldırının ardından yakalanan Y.Ş, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Y.Ş, 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Çevik'in cenazesi dün Şeyh Abdurrahman-i Taği Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevik’in ölümünün ardından, "Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür" mesajı paylaşmıştı.