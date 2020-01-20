Bir süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kitabı Devran'ın tiyatro oyunu üzerinden dönen tartışmaları değerlendirdi. Demirtaş, "Kanalizasyon medyası barış ve demokrasi umutlarına saldırınca birkaç şey söyleme zorunluluğu duydum" dedi.

Bir süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabında bazı açıklamalarda bulundu.

Sözlerine "Herkese merhabalar. Buradan sizlere seslenmeyeli uzun zaman oldu. İktidarın kanalizasyon medyası, barış ve demokrasi umutlarına her zamanki fütursuzluğuyla saldırınca ben de birkaç şey söyleme zorunluluğu duydum" diye başlayan Demirtaş, şöyle devam etti:

1- Herkese merhabalar. Buradan sizlere seslenmeyeli uzun zaman oldu. İktidarın kanalizasyon medyası, barış ve demokrasi umutlarına her zamanki fütursuzluğuyla saldırınca ben de birkaç şey söyleme zorunluluğu duydum. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 20, 2020

Önce şu soruyu sorarak başlayalım: Barış denilince AKP Hükümeti neden kırmızı görmüş boğaya dönüyor? Barış isteyen herkesi neden anında terörist ilan ediyor? Aklı başında herkes bunun cevabını biliyor, değil mi?

2- Önce şu soruyu sorarak başlayalım: Barış denilince AKP Hükümeti neden kırmızı görmüş boğaya dönüyor? Barış isteyen herkesi neden anında terörist ilan ediyor? Aklı başında herkes bunun cevabını biliyor, değil mi? — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 20, 2020

Çünkü arkasına saklanacakları tabutlara ihtiyaçları var. Yoksulluğun, işsizliğin, yolsuzluğun sorgulanmaması için gencecik evlatlarımızın cenazelerine ihtiyaçları var.

3- Çünkü arkasına saklanacakları tabutlara ihtiyaçları var. Yoksulluğun, işsizliğin, yolsuzluğun sorgulanmaması için gencecik evlatlarımızın cenazelerine ihtiyaçları var. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 20, 2020

Barış olursa istismar edebilecekleri konu kalmayacak. Milliyetçilik ve beka söylemiyle toplumu artık kutuplaştırıp karşı karşıya getiremeyecek, buradan oy sağlayamayacaklar. Barış diyene bunca öfkenin, bunca nefretin nedeni budur.

ve söylemiyle toplumu artık kutuplaştırıp karşı karşıya getiremeyecek, buradan oy sağlayamayacaklar. Barış diyene bunca öfkenin, bunca nefretin nedeni budur. Herkesin elini vicdanına koyarak barış için yan yana gelmesi artık ahlaki bir görevdir, sorumluluktur. En büyük çözüm süreci de halkın demokrasi için yan yana gelmesi, el ele vermesidir.

5- Herkesin elini vicdanına koyarak barış için yan yana gelmesi artık ahlaki bir görevdir, sorumluluktur. En büyük çözüm süreci de halkın demokrasi için yan yana gelmesi, el ele vermesidir. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 20, 2020

Ballı kaymaklı iktidarlarını kaybetmemek için gözlerini karartıp nefretle ve kinle gece gündüz ekranlardan saldıranlara verilebilecek en anlamlı cevap, çoğalarak yan yana gelmektir. Halkın çoğunluğu bunu isterken, siyasetçiler de bunun gereğini yapmaktan çekinmemelidir artık.

6- Ballı kaymaklı iktidarlarını kaybetmemek için gözlerini karartıp nefretle ve kinle gece gündüz ekranlardan saldıranlara verilebilecek en anlamlı cevap, çoğalarak yan yana gelmektir. Halkın çoğunluğu bunu isterken, siyasetçiler de bunun gereğini yapmaktan çekinmemelidir artık. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 20, 2020

Ahmet Kaya ve sevgili eşi Gülten ’i, çatal bıçak fırlatarak linç etmeye çalışan güruhu hatırlamayanımız yoktur, değil mi? Bazı utançlar , sahiplerine bir ömür boyu yapışıp kalıyor ne de olsa.

’i, çatal bıçak fırlatarak linç etmeye çalışan güruhu hatırlamayanımız yoktur, değil mi? Bazı , sahiplerine bir ömür boyu yapışıp kalıyor ne de olsa. Ahmet Kaya’ya o gün “bölücü, terörist, vatan haini”, yanlarında duran Mehmet Aslantuğ’a da 'terör destekçisi' yaftası yapıştırılıyordu. Ve gün oldu devran döndü, 'onur' sahibine, 'alçaklık' sahibine kaldı.

8- Ahmet Kaya’ya o gün “bölücü, terörist, vatan haini”, yanlarında duran Mehmet Aslantuğ’a da “terör destekçisi” yaftası yapıştırılıyordu. Ve gün oldu devran döndü, “onur” sahibine, “alçaklık” sahibine kaldı. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 20, 2020

Bugünün Jülide’si, Kadir’i ve oradaki tüm kadınlar onurun temsilcisi, televizyonlardaki bazı program sunucuları başta olmak üzere linç güruhu ise alçaklığın sembolü olarak tarihteki yerlerini aldılar bile.

© Fotoğraf : Twitter Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte izledi

Fırlattığınız çatallar, bıçaklar artık bizi yaralamıyor. Birlikte olmak için, yan yana durmak için daha fazla cesaretlendiriyor, güç veriyor, moral veriyor. Devam edin, devran dönüyor.

10- Fırlattığınız çatallar, bıçaklar artık bizi yaralamıyor. Birlikte olmak için, yan yana durmak için daha fazla cesaretlendiriyor, güç veriyor, moral veriyor. Devam edin, devran dönüyor. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 20, 2020