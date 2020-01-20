Ceren Özdemir'in katili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

'Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanan Arduç, Van'daki Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak, Ordu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifadesi verdi.

Arduç, rapora itiraz ederek yeniden rapor istediğini söyledi. Mahkeme heyeti oy birliği ile Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin raporunu yeterli bularak bu talebi reddetti.

Mahkeme heyeti dosya açısından araştırılacak bir konu kalmadığını belirterek savcının mütalaa talebini açıklamasını istedi. Savcı mütalaasında tüm delillerin yeterli olduğunu, olayın aydınlatıldığını belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

Arduç, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.