Gülen'in 'Onu üzen beni üzmüş kadar olur' dediği FETÖ'cü yakalandı

Fethullah Gülen'in "Onu üzen beni üzmüş kadar olur" dediği ve FETÖ yapılanması içinde 'Kadim Abi' olarak tanınan Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı aynı evde yakalandı. İki isim hakkında da yakalama emri bulunuyordu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 Ekim 2016 tarihinde verilen yakalama emri ile aranan Yusuf Bekmezci, İzmir Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Örgüt yapılanmasında il, bölge ve hatta ülke 'imamlarının' dahi üstünde manevi bir konumda bulunduğu ifade edilen Yusuf Bekmezci’nin, örgüt içerisinde 'Kadim Abi', 'İrşatçı' gibi sıfatlarla tanındığı belirtildi.

Bekmezci'nin Fethullah Gülen’in en yakınlarından olup onunla birebir görüşebilen, Gülen tarafından “Bekmezciyi üzen beni üzmüş kadar olur” şeklinde sözlerle anılan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözümleme noktasında söz ve talimatlarına itiraz edilemeyen kişilerden biri olduğu ifade edildi.

© İHA / Yusuf Bekmezci

Yine hakkındaki 17 Mart 2018 tarihli yakalama emrine istinaden aranan Akif Sarı da Bekmezci ile aynı evde yakalandı. Bekmezci ve Sarı’nın saklandıkları evde 41 bin 466 ABD doları ve 66 bin 625 TL para da ele geçirildi.