FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar: Bekir İrtegün ve Uğur Boral'a 2 yıl 1 ay hapis cezası

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin dava kapsamında itiraflarda bulunan eski futbolcu sanıklar Ömer Çatkıç, Bekir İrtegün ve Uğur Boral ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin Güreler örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Yargılanma aşamasında itiraflarda bulunan eski futbolcu sanıklar Ömer Çatkıç, Bekir İrtegün ve Uğur Boral ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.